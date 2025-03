Gartenhütte stürzt beim Abriss ein und begräbt zwei Männer

Zwei Menschen sind in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) unter einer eingestürzten Gartenhütte begraben und dabei verletzt worden. Der 70 und 38 Jahre alte Mann haben die marode und morsche Gartenhütte am Montag abreisen wollen, sagte ein Polizeisprecher. Bei den Arbeitern sei die Hütte eingestürzt. Feuerwehrleute befreiten die beiden den Angaben zufolge aus den Trümmern. Die Verletzten wurden von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht.

