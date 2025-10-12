Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Gleitschirmflieger stoßen in der Luft zusammen - Absturz

Unfälle

Gleitschirmflieger stoßen in der Luft zusammen - Absturz

Zwei Gleitschirmpiloten kollidieren in der Luft und stürzen ab. Die beiden haben Glück im Unglück.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Gleitschirmflieger musste von der Bergwacht aus einem Baum befreit werden. (Symbolbild)
    Ein Gleitschirmflieger musste von der Bergwacht aus einem Baum befreit werden. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

    In 50 Metern Höhe sind zwei Gleitschirmpiloten bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) zusammengestoßen und abgestürzt. Die beiden Männer blieben nahezu unverletzt, da Bäume den Sturz der beiden abbremsten, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden Piloten habe sich am Samstag so stark in einem Baum verheddert, dass er von der Bergwacht befreit werden musste.

    Die Gleitschirme wurden schwerbeschädigt. Wie es zu dem Unfall bei der Vorbereitung des Landeanflugs kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden