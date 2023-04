Unfälle

Gleitschirmflieger verhakt sich an Hausdach: Stürzt in Tiefe

Ein Gleitschirmflieger ist bei einem missglückten Landeversuch an einem Hausdach in Schwaben hängengeblieben und danach rund drei bis vier Meter in die Tiefe gestürzt.

Der 30-Jährige wurde von einer Anwohnerin versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Gleitschirm driftete demnach am Dienstagnachmittag in Richtung eines Wohngebietes in Bolsterlang (Landkreis Oberallgäu) ab. Dort verhakte er sich an einem Hausdach, woraufhin der Pilot gegen eine Regenrinne des Hauses prallte und anschließend zu Boden fiel. Eine Anwohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt im Garten befand, bemerkte den Flugunfall. Sie eilte sofort zu dem verunglückten Mann und leistete Erste Hilfe. Der 30-Jährige war ansprechbar, hatte aber Schmerzen am Sprunggelenk. Die genaue Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa)

