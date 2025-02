Holzlaster fährt in Haus - wohl medizinischer Notfall

Ein mit Holz beladener schwerer Lkw ist in Bamberg in ein Haus gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über den Lastwagen verlor. Sowohl der Lkw als auch das Gebäude wurden beschädigt. Außer dem Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch niemand verletzt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken in Bayreuth sagte. Die Stadtverwaltung begann am frühen Abend mit der Bergung des verunglückten Lkw. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

