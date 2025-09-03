Icon Menü
Unfälle: Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Unfälle

Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Junge will über die Straße laufen, als sich ein Auto nähert und ihn erfasst. Ein Rettungshubschrauber bringt den Jungen ins Krankenhaus.
Von dpa
    Der Junge ist nach dem Unfall per Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen worden. (Symbolbild)
    Der Junge ist nach dem Unfall per Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen worden. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Ein zehn Jahre alter Junge ist im schwäbischen Landkreis Donau-Ries von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Junge wollte Polizeiangaben zufolge eine Straße in Rain überqueren und übersah dabei das Auto des 76-jährigen Fahrers.

    Er rannte demnach in die rechte Seite des Wagens und blieb am Außenspiegel hängen. Anschließend streifte er an der Beifahrerseite entlang und stürzte in den Grünstreifen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit Bein- und Hüftverletzungen sowie mit mehreren Rippenbrüchen ins Krankenhaus.

