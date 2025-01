Kind wird bei Autounfall schwer verletzt - Not-OP

Ein Zwölfjähriger ist beim Überqueren einer Straße in Werneck (Landkreis Schweinfurt) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 57-jährige Fahrerin und eine Passantin hätten daraufhin Erste Hilfe geleistet, teilte die Polizei mit. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gefahren und dort notoperiert. Der Bub befindet sich Polizeiaussagen zufolge nicht in Lebensgefahr. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, wird noch ermittelt.

