Kran-Lastwagen stürzt Abhang hinab – Mann leicht verletzt

Der Kran-Lastwagen eines 80-Jährigen ist in Oberbayern einen 40 Meter hohen Hang hinabgerutscht. Der Mann war in Berg (Landkreis Starnberg) mit Baumschnittarbeiten beschäftigt, als das Fahrzeug umkippte, wie die Polizei mitteilte. In einem angrenzenden Waldstück kam der Lkw schließlich zum Liegen.

Der 80-Jährige sei von dem Fahrzeug gestreift und leicht verletzt worden. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich nach Polizeiangaben schwierig. Eine Spezialfirma aus München wurde demnach damit beauftragt.