Unfälle: Laster rast in Baustellenfahrzeug - 300.000 Euro Schaden

Unfälle

Laster rast in Baustellenfahrzeug - 300.000 Euro Schaden

Während der Fahrt gehen plötzlich die Bremsen eines Lastwagens nicht mehr. Was dann folgt, wird teuer.
    Die Polizei rückte zu dem Unfallort aus. (Symbolbild)
    Die Polizei rückte zu dem Unfallort aus. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bergabwärts und ungebremst ist ein Lastwagen in eine Baustelle im Landkreis Forchheim gefahren und hat damit einen geschätzten Schaden von 300.000 Euro verursacht. Vermutlich gingen die Bremsen wegen eines technischen Defekts nicht mehr, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin fuhr der 45-jährige Lasterfahrer mit hoher Geschwindigkeit gegen ein Baustellenfahrzeug bei Leutenbach.

    Etwa 150.000 Euro des Schadens entstanden am Lastwagen. Neben den Fahrzeugen wurde ein Kompressor und ein Zaun beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen laufen.

