Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Lastwagenunfall auf A70 - Beifahrer schwer verletzt

Unfälle

Lastwagenunfall auf A70 - Beifahrer schwer verletzt

Ein Lastwagen stößt mit einem anderen Lastwagen zusammen. Ein Beifahrer wird schwer verletzt. Die Autobahn 70 in Richtung Bamberg muss gesperrt werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Laut Polizei muss der genaue Hergang des Unfalls noch geklärt werden. (Symbolbild)
    Laut Polizei muss der genaue Hergang des Unfalls noch geklärt werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Die Autobahn 70 in Oberfranken ist in Richtung Bamberg wegen eines Lastwagenunfalls gesperrt. Zwischen dem Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach und Neudrossenfeld (Landkreis Kulmbach) seien zwei Lkw kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten. Möglich sei, dass in Kürze eine Spur wieder befahrbar sei.

    Dem Sprecher zufolge wurde ein Lastwagen-Beifahrer schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Er schwebe nicht in Lebensgefahr. Einer der Fahrer wurde leicht verletzt, der andere Fahrer blieb unverletzt. Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst unklar, wie der Sprecher sagte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden