Lebloser Mann in Bach neben der Staatskanzlei gefunden

Ein Fußgänger hat in einem Bach unweit der Münchner Staatskanzlei einen leblosen Mann im Wasser entdeckt. Der Passant sah den Hilflosen am späten Samstagabend im Wasser liegen und alarmierte eine Polizeistreife. Die Beamten konnten den Mann jedoch wegen der starken Strömung nicht herausziehen, das gelang erst der ebenfalls herbeigerufenen Feuerwehr. Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand war auch am Sonntag noch kritisch, wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem Unfall aus. Der betreffende Bach läuft am Haupteingang des Regierungssitzes von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorbei in Richtung des Englischen Gartens. Der Fußgänger entdeckte den Mann vor dem Prinz-Carl-Palais, einem neben der Staatskanzlei gelegenen Prachtbau, der von der Staatsregierung für festliche Anlässe genutzt wird. In dem Areal sind regelmäßig Polizeistreifen unterwegs.