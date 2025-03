Lkw fährt Fahrradfahrer über die Beine - schwer verletzt

Ein Lastwagen hat in München einen Fahrradfahrer erfasst und seine Beine überrollt. Der 43-Jährige kam mit schweren Verletzungen an den Unterschenkeln in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er hatte am späten Dienstagnachmittag mit seinem Pedelec rechts neben dem Lastwagen an einer Ampel gehalten.

Als die Ampel auf Grün sprang, setzten beide ihre Fahrt fort: Während der Fahrradfahrer geradeaus weiterfahren wollte, bog der 32 Jahre alte Lastwagenfahrer den Angaben zufolge nach links ab und erfasste das Rad. Der 43-Jährige stürzte und seine Beine wurden vom rechten Hinterreifen des Lastwagens überrollt.