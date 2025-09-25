Mädchen beim Überqueren der Straße lebensgefährlich verletzt

Beim Versuch hinter einem Bus die Straße zu überqueren, ist ein zehn Jahre altes Mädchen im schwäbischen Rehling (Landkreis Aichach-Friedberg) von einem Auto erfasst worden. Das Kind erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Es wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Direkt vor dem Unfall war das Kind aus dem Bus ausgestiegen. Ein von der Staatsanwaltschaft angeordnetes Gutachten soll nun den genauen Unfallhergang klären.