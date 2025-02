Mann bei Zusammenstoß tödlich verletzt

Bei einem Überholmanöver mit seinem Wagen in Oberfranken ist ein 58-Jähriger mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und gestorben. Der 28 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der 58-Jährige war demnach mit seinem Auto auf einer Staatsstraße in Heiligenstadt in Oberfranken (Landkreis Bamberg) unterwegs. Als er einen Lkw überholen wollte, sei er mit dem Wagen des entgegenkommenden 28-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten den eingeklemmten Mann demnach aus seinem Fahrzeug und reanimierten ihn. Trotzdem starb er den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.