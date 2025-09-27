Mann fasst in Maishäcksler und wird mittelschwer verletzt

Icon Menü
Unfälle

Ein Moment der Unachtsamkeit hat weitreichende Folgen für einen 43-Jährigen.
Von dpa
    Landwirte nutzen Maishäcksler, um schnell größere Mengen Mais zu ernten. (Symbolbild)
    Landwirte nutzen Maishäcksler, um schnell größere Mengen Mais zu ernten. (Symbolbild) Foto: Kathrin Zeilmann/dpa

    Ein Arbeiter ist mit der Hand an die laufende Messerrolle eines Maishäckslers gekommen. Der 43-Jährige sei am Freitag mittelschwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge kam der Mann wohl aus Unachtsamkeit in Wurmannsquick (Landkreis Rottal-Inn) an die Messer. Ein Maishäcksler ist eine landwirtschaftliche Maschine zum Ernten von Mais. Er hat Ähnlichkeiten mit einem Mähdrescher.

