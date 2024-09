Mann in Wiesn-Nähe von Trambahn erfasst und schwer verletzt

Beim Zusammenprall mit einer Trambahn ist ein 31-Jähriger in der Nähe des Münchner Oktoberfestes schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Unfall am Donnerstagabend intensivmedizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Unfallort liegt nur wenige hundert Meter vom nördlichen Wiesn-Ausgang entfernt und an einer typischen Strecke, über die Besucher des Volksfestes zur S-Bahn gehen. Ob der Mann selbst auf das Oktoberfest wollte oder von dort kam, war zunächst unklar. Laut Feuerwehr trug er allerdings eine Lederhose. Die Polizei konnte zunächst keine näheren Angaben zur Unfallursache machen, überprüft aber aufgrund des Unfallorts und des Erscheinungsbildes auch, ob Alkohol im Spiel war.