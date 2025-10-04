Mann überfährt Stromkasten und verursacht Stromausfall

Ein alkoholisierter Fahrer ist in Oberbayern statt abzubiegen mit seinem Wagen in einen Stromkasten gekracht und in einem Kanal gelandet. Der Stromkasten wurde zerstört und in mehreren Haushalten in Karlskron (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) fiel am Freitagabend der Strom aus, wie die Polizei mitteilte. Laut einem Polizeisprecher war unklar, wie lange der Strom ausfiel und wie viele Haushalte betroffen waren.

Als der 38-Jährige nach links habe abbiegen wollen, habe er seine Geschwindigkeit nicht angepasst. Sein Wagen sei fast geradeaus weitergesteuert, hieß es. So überfuhr der 38-Jährige mit dem Auto den Stromkasten und durchstieß die Hecke eines Privatgrundstücks.

Danach überschlug sich den Angaben zufolge das Auto, stürzte in den Hauptkanal und blieb auf dem Dach im Wasser liegen. Der 38-Jährige konnte sich leicht verletzt selbst befreien. Die mögliche Ursache für den Unfall war laut Polizei, dass der 38-Jährige erheblich alkoholisiert war. Bei einem Atemtest sei ein Wert von 1,5 Promille gemessen worden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.