Mann von Bagger an Kopf und Oberkörper getroffen

Ein Mann ist in Schwaben vom Schwenkarm eines Baggers an Kopf und Oberkörper verletzt worden. Der 48-Jährige wollte am Freitagvormittag während Umbaumaßnahmen in Lengenwang (Landkreis Ostallgäu) Bauschutt vor einem Bagger wegräumen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Laut Polizei stand der 46 Jahre alte Bagger-Führer in der Kabine auf, um sich einen Überblick zu verschaffen. Hierbei berührte er den Steuerhebel des Baggerarmes, der seinen Kollegen traf. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gefahren.

(dpa)