Unfälle: Motorrad kommt von Straße ab - Fahrer stirbt an Verletzungen

Unfälle

Motorrad kommt von Straße ab - Fahrer stirbt an Verletzungen

Ein 74 Jahre alter Biker stürzt aus ungeklärter Ursache in ein Feld. Das hat tragische Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Biker kam in ein Krankenhaus und erlag dort seinen Verletzungen. (Symbolbild)
    Der Biker kam in ein Krankenhaus und erlag dort seinen Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Nach einem Unfall auf einer Staatsstraße im Landkreis Würzburg ist ein Motorradfahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 74-Jährige kam am Freitagabend von der Fahrbahn zwischen Winterhausen und Würzburg-Heidingsfeld ab und stürzte in das angrenzende Feld, wie die Polizei mitteilte.

    Verkehrsteilnehmer wurden auf den Mann aufmerksam und wählten den Notruf. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Dort erlag der Mann nachts seinen schweren Verletzungen.

    Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen.

