Motorradfahrer bei Überholmanöver schwer verletzt

Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist bei Gablingen im Landkreis Augsburg bei einem Überholmanöver schwer verletzt worden.

Er kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann hatte in einer Kurve offenbar ein entgegenkommendes Auto übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Die 27-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden des Unfalls am Samstag wurde zunächst auf 20.000 Euro geschätzt.

(dpa)