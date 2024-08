Motorradfahrer in Traktor gefahren - schwer verletzt

Ein 37-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Traktor im Landkreis Cham schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Der 37-Jährige war in einer Kolonne mit zwei weiteren Motorradfahrern am Freitag unterwegs, als sie bei Lohberg den Traktor überholen wollten. Dieser wollte links in ein Feld einbiegen und musste wegen Gegenverkehrs warten. Die Motorradfahrer überholten zunächst zwei Autos und als sie den Traktor auch überholen wollten, bog dieser ab. Vermutlich hatten sie den Blinker übersehen.

Zwei Fahrer konnten nach links und rechts ausweichen, der 37-Jährige aber fuhr frontal gegen das Heck des Traktors. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden.