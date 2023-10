Motorradfahrer verliert Kontrolle: 20-Jährige verletzt

Ein 24-Jähriger hat in Kaufbeuren die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gegen die Leitplanke geprallt - seine Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Die 20-Jährige wurde durch den Aufprall am Samstag über die Leitplanke in die Böschung geschleudert, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der 24-Jährige schlitterte über die Straße und blieb leicht verletzt im Graben liegen. Die beiden kamen in Krankenhäuser.

(dpa)