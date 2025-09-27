Pferd stirbt bei Kollision mit Auto

In Schwaben ist ein Pferd vom Auto seines Besitzers erfasst und tödlich verletzt worden. Das Pferd büxte am Freitagmorgen aus seiner Koppel in Ronsberg (Landkreis Ostallgäu) aus und lief frei herum, wie die Polizei mitteilte. Demnach lief es auf die Straße, als sein Besitzer dort gerade mit seinem Auto entlangfuhr.

Pferd und Auto seien daraufhin zusammengestoßen. Der Fahrer sei nur leicht verletzt worden. Das Pferd starb jedoch laut Polizei noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.