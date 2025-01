Polizeiwagen prallt mit Auto zusammen – drei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß eines Polizeifahrzeugs mit einem anderen Auto in Taufkirchen (Landkreis München) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Polizeibeamter erlitt am Samstagabend schwere Verletzungen, ein 22-jähriger Polizeibeamter und die 29-jährige Fahrerin des anderen Wagens leichte, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ihren Angaben zufolge war der 23-jährige Fahrer des Streifenwagens bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht unterwegs, als er eine rote Ampel überfuhr und sein Auto mit dem der Frau zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Polizeifahrzeug zunächst gegen einen Ampelmast geschleudert und kippte dann auf die Seite. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten ein weiteres Auto. Nun wird ermittelt, ob das Martinshorn auch angeschaltet war.