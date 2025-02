Radfahrer nach Zusammenstoß mit Linienbus schwer verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus schwer verletzt worden. Der Bus erfasste den Mann frontal an einer Kreuzung in München, wie die Polizei mitteilte. Der 64-Jährige verletzte sich dabei unter anderem schwer am Kopf. Er habe keinen Helm getragen, sagte ein Sprecher der Polizei. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Durch die Gefahrenbremsung des Busses am Donnerstagabend stürzte eine 15 Jahre alte Fahrgästin. Das Mädchen wurde dem Polizeisprecher zufolge mit Prellungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Angaben dazu, ob weitere Fahrgäste in dem Bus waren, konnte er nicht machen. Die Ermittlungen zur Ursache des Zusammenstoßes dauerten zunächst an.