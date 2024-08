Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit anderem Radfahrer

Eine Radfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, waren die 78-Jährige und ihr Begleiter am Freitag mit ihren Pedelecs auf einem Radweg bei Gundelsheim (Kreis Bamberg) unterwegs.

Als ein 69 Jahre alter Radfahrer die beiden überholen wollte, sei dieser mit der Frau zusammengestoßen und beide seien gestürzt. Die Frau erlitt laut Polizei dabei ein schweres Schädelhirntrauma und schwebte in Lebensgefahr. Laut einer Sprecherin trug die Frau keinen Helm. In der Nacht zum Samstag sei die Frau dann im Krankenhaus gestorben. Der 69-Jährige kam laut Polizei mit einer Verletzung am Daumen ebenfalls ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten an.