Regionalzug rammt Transporter – Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer eines Transporters hat an einem unbeschrankten Bahnübergang im mittelfränkischen Neuhof an der Zenn einen herannahenden Zug übersehen und ist beim Zusammenstoß schwer verletzt worden. Der Regionalzug rammte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und schob es mehrere Meter über die Gleise, wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch nun mitteilte. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.

Der Unfall im Ortsteil Adelsdorf ereignete sich bereits am Freitagnachmittag. Die Zuginsassen blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Am Transporter entstand Totalschaden, an der Bahn belief sich der Schaden nach ersten Schätzungen auf einen fünfstelligen Geldbetrag.