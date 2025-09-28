Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Regionalzug rammt Transporter – Fahrer schwer verletzt

Unfälle

Regionalzug rammt Transporter – Fahrer schwer verletzt

Ein Transporterfahrer übersieht an einem unbeschrankten Bahnübergang einen herannahenden Zug. Es kommt zum Zusammenstoß - mit schwerwiegenden Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Transporterfahrer wurde schwer verletzt und in eine Fachklinik geflogen. (Symbolbild)
    Der Transporterfahrer wurde schwer verletzt und in eine Fachklinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Der Fahrer eines Transporters hat an einem unbeschrankten Bahnübergang im mittelfränkischen Neuhof an der Zenn einen herannahenden Zug übersehen und ist beim Zusammenstoß schwer verletzt worden. Der Regionalzug rammte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und schob es mehrere Meter über die Gleise, wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch nun mitteilte. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.

    Der Unfall im Ortsteil Adelsdorf ereignete sich bereits am Freitagnachmittag. Die Zuginsassen blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Am Transporter entstand Totalschaden, an der Bahn belief sich der Schaden nach ersten Schätzungen auf einen fünfstelligen Geldbetrag.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden