Unfälle: Rennradfahrer bewusstlos neben Straße gefunden

Unfälle

Rennradfahrer bewusstlos neben Straße gefunden

Im Allgäu entdecken Passanten einen Rennradfahrer, der schwer verletzt in einer Wiese neben der Straße liegt. Die Polizei hat eine Vermutung zum Grund für seinen Sturz.
Von dpa
    Rettungskräfte brachten den 65-jährigen Rennradfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Rettungskräfte brachten den 65-jährigen Rennradfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

    Passanten haben einen bewusstlosen Rennradfahrer neben einer Straße bei Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) entdeckt. Der 65-Jährige hatte ersten Ermittlungen zufolge das Gleichgewicht verloren, als er während der Fahrt nach seiner Trinkflasche greifen wollte, wie die Polizei mitteilte.

    Dabei sei er am Montagmittag gestürzt und habe sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Ersthelfer kümmerten sich den Angaben nach um den Mann, bevor der Rettungsdienst ihn ins Krankenhaus brachte. Laut Polizei trug der Radfahrer keinen Helm.

