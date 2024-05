Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Rollerfahrer ist im mittelfränkischen Landkreis Ansbach bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden.

Nach Polizeiangaben sei der 56-Jährige am Dienstagnachmittag bei dem Vorfall in Dürrwangen so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war laut Polizei zunächst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft habe ein Gutachten zur Klärung der genauen Unfallursache angeordnet.



