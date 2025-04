Schulbusfahrer verursacht Unfall mit zwei Autos

Der Fahrer eines Schulbusses hat an einer Kreuzung im Landkreis Ostallgäu einen Unfall mit zwei Autos verursacht. Die Fahrer der beiden Autos wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Schüler und der Busfahrer blieben demnach unverletzt. Der Busfahrer habe am Dienstag an einer Kreuzung in Jengen einem 26-Jährigen, der mit seinem Auto auf einer Vorfahrtsstraße gefahren sei, die Vorfahrt genommen. Mit seinem Schulbus sei er seitlich gegen das Fahrzeug gefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Das Auto wurde dabei gegen den Wagen eines 28-Jährigen geschoben, der an der Kreuzung stand, wie es hieß. Die Feuerwehr habe die verkeilte Autotüre des 26-Jährigen gewaltsam geöffnet. Beide Autofahrer kamen den Angaben zufolge ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 60.000 Euro. Gegen den 32 Jahre alten Busfahrer ermittele die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.