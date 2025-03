Sechs Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Sechs Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) verletzt worden - eine Frau davon schwer. Laut Polizei sei ihr Auto plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Pritschenwagen frontal zusammengestoßen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes sei die Frau in ihrem Wagen eingeklemmt worden. Feuerwehrleute befreiten die Schwerverletzte den Angaben zufolge aus dem Auto und ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. In dem Pritschenwagen saßen laut Polizei fünf Männer. Sie seien mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.