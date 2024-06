Sechsjähriger fährt mit Auto gegen Mauer von Kindergarten

Ein sechsjähriger Junge ist mit dem Auto seiner Mutter gegen die Mauer eines Augsburger Kindergartens gefahren.

Seine 38 Jahre alte Mutter hatte ihn zuvor vom Kindergarten abgeholt und im Auto bemerkt, dass sein Rucksack noch im Kindergarten lag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin sei sie in das Gebäude gelaufen, um den Rucksack zu holen. Währenddessen sei der Sechsjährige auf den Fahrersitz geklettert, habe offenbar den Rückwärtsgang eingelegt und sei mit dem Auto gegen die Mauer gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt worden sei bei dem Unfall am Dienstag niemand.

(dpa)