Seniorin stirbt nach Sturz bei Glätte im Krankenhaus

Eine Seniorin ist auf eisglattem Boden in München gestürzt und später im Krankenhaus gestorben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geschah das Unglück bereits am Mittwoch. In der letzten Woche schneite es gerade in München besonders viel und es gab Probleme, den Schnee zu räumen.

(dpa)