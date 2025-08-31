Sieben Verletzte bei Zusammenstoß in Niederbayern

Sieben Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 388 im Landkreis Rottal-Inn verletzt worden. Ein fünf Jahre altes Mädchen kam nach dem Crash am Samstag per Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt waren fünf Autos in den Unfall verwickelt.

Den Angaben nach wollte ein 30-Jähriger bei Bayerbach die Bundesstraße mit seinem Wagen überqueren. Dabei stieß er mit dem Auto einer vierköpfigen Familie aus Österreich zusammen. Das Auto der Familie wurde in zwei Autos im Gegenverkehr geschleudert, ein weiterer Wagen fuhr auf.

Vater, Mutter und Sohn der österreichischen Familie wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Tochter erlitt nach Polizeiangaben schwere Kopfverletzungen.

Der 30-Jährige, seine Beifahrerin und eine weitere Autofahrerin erlitten leichte Verletzungen. Auch ein Hund musste zum Tierarzt.