Vier Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos im oberpfälzischen Landkreis Cham sind vier Menschen schwer verletzt worden. Der 23-jährige Fahrer eines hochmotorisierten Wagens hatte bei Chamerau ein Auto überholt und war beim Einscheren auf nasser Straße ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann sehr schnell unterwegs.

Das Auto sei zunächst gegen einen Leitpfosten geprallt und dann in den Gegenverkehr geraten. Dort sei es frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die 53 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurde laut Polizei bei dem Unfall am Samstagnachmittag eingeklemmt, Feuerwehrleute befreiten sie.

Polizeiangaben zufolge wurden die 53-Jährige, der 23-Jährige sowie dessen 22 Jahre alter Beifahrer und eine weitere 20 Jahre alte Mitfahrerin schwer verletzt. Die 53-Jährige und die beiden Männer kamen mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus. Ein Gutachter soll nun helfen, den genauen Unfallhergang zu klären.