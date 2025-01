Von Auto angefahren - Fußgängerin in Lebensgefahr

Ein Auto hat eine Fußgängerin an einer Kreisstraße in Niederbayern erfasst und lebensgefährlich verletzt. Warum die 36-Jährige bei Aiterhofen (Landkreis Straubing-Bogen) außerhalb der Ortsgrenzen am Straßenrand unterwegs war, blieb laut einer Polizeisprecherin zunächst unklar.

Die Fußgängerin war laut Polizei dunkel gekleidet in der Dämmerung unterwegs. Ein 70 Jahre alter Autofahrer bemerkte die Frau demnach zu spät und erfasste die Frau mit seinem Wagen. Durch den Aufprall sei die 36-Jährige in ein angrenzendes Feld geschleudert worden. Ein Rettungswagen brachte die Fußgängerin mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.