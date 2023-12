Wildunfall mit einem Reh und zwei Autos in Schwaben

Ein Reh ist beim Überqueren einer Straße erst vom Auto einer 17-Jährigen erfasst und dann gegen das Auto eines 41-Jährigen im Gegenverkehr geschleudert worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, überlebte das Tier den Unfall in Buttenwiesen (Landkreis Dillingen an der Donau) am Freitag nicht. Ein Jagdpächter kümmerte sich demnach um den Kadaver. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, sagte ein Polizeisprecher. An beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 1800 Euro.

(dpa)