Zug fährt an Übergang in Getränkelaster - Anhänger kippt um

Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Mömbris (Landkreis Aschaffenburg) ist ein Zug mit einem Getränkelaster zusammengestoßen. «Die Bahn steckt zwischen Lkw und Hänger», schilderte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken die Situation. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. «Es waren fünf Personen beteiligt, der Lkw-Fahrer plus vier, alle sind unverletzt», sagte der Sprecher.

Der mit Getränken beladene Lastwagen stand den ersten Angaben zufolge aus zunächst unbekannten Gründen auf den Schienen, als die Schranken heruntergingen. Der Regionalzug der Kahlgrundbahn auf dem Weg von Alzenau nach Mömbris konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Anhänger des Lasters kippte durch den Zusammenstoß um. Die Strecke der auch «Bembelbahn» genannten Linie von Kahl nach Schöllkrippen wurde nach Angaben der Polizei zunächst komplett gesperrt.

Es ist der zweite derartige Vorfall in Bayern binnen kürzester Zeit: Erst am Donnerstagnachmittag waren bei einem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen im schwäbischen Dillingen zehn Menschen leicht verletzt worden.