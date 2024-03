Zusammenstoß zweier Autos - drei Schwerverletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind in Rugendorf (Landkreis Kulmbach) drei Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verlor eine 21 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen am Montagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie den Angaben nach mit dem Auto einer 46-Jährigen. Das Fahrzeug der 46-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach lieben. Die 46-Jährige, ein weiterer Autoinsasse sowie die 21-Jährige wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand laut Polizei ein geschätzter Schaden von rund 40.000 Euro. Die Ermittlungen dauerten an.

(dpa)