Zusammenstoß zweier Autos: Frau kommt verletzt in Klinik

Eine Autofahrerin ist bei der Kollision mit einem anderen Auto im Landkreis Rosenheim verletzt worden.

Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Mittwoch wurde die 64-Jährige am Dienstagnachmittag mit Prellungen am Oberkörper in eine Klinik gebracht.

Nach den Angaben ist es zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen, als ein 63-Jähriger beim Auffahren auf die Bundesstraße 15 bei Schechen die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin übersehen hat. Der 63-Jährige blieb laut Sprecher unverletzt.

Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 10.000 Euro. Feuerwehrkräfte beseitigten auslaufende Betriebsstoffe wie Öl und reinigten die Straße. Die Polizei ermittele gegen den 63-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

(dpa)