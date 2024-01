22 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt

Ein 22-Jähriger ist auf der A94 bei Malching (Landkreis Passau) mit seinem Auto hinten in einen Lastwagen geprallt und tödlich verletzt worden.

Ersthelfer und auch die erste Polizeistreife leisteten noch Erste Hilfe. Der junge Mann starb jedoch noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall am Montag nicht verletzt.

Der 22-Jährige war Richtung Passau unterwegs gewesen und hatte wohl das Ende eines Staus übersehen. Grund für den Stau war die durch einen zu hoch beladenen Lkw ausgelöste Höhenkontrolle am Tunnel in Tutting, der deswegen gesperrt wurde. Daraufhin bildete sich ein Rückstau. Gegen den Lkw-Fahrer, der die Höhenkontrolle ausgelöst hat, wurden Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)