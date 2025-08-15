57-Jährige kommt mit Wagen von A9 ab - zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 in der Nähe von Denkendorf ist der Pfosten eines Schildes abgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert worden. Zwei Autos wurden dadurch beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war eine 57 Jahre alte Autofahrerin nach dem Überholen eines Wohnmobils aus ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen geraten. Ihr Auto legte den Beamten zufolge mehrere Hunderte Meter auf dem Grünstreifen zurück, riss den Pfosten ab und kam schließlich nach dem Zusammenstoß mit einer Lärmschutzwand zum Stehen.

Die 57 Jahre alte Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt, ihr ein Jahr älterer Beifahrer habe sich selbstständig befreien können, hieß es. Beide wurden schwer verletzt. Gegen die 57-Jährige werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die A9 Richtung München war nach dem Unfall für 45 Minuten voll gesperrt. Der rechte Fahrstreifen konnte erst nach mehreren Stunden wieder freigegeben werden.