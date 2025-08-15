Icon Menü
Unfall: 57-Jährige kommt mit Wagen von A9 ab - zwei Schwerverletzte

Unfall

57-Jährige kommt mit Wagen von A9 ab - zwei Schwerverletzte

Eine Frau überholt auf der Autobahn 9 Richtung München ein Wohnmobil. Danach gerät sie auf den Grünstreifen - der Pfosten eines Schildes schleudert auf die Fahrbahn.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sperrte die Autobahn Richtung München zwischenzeitlich voll. (Symbolbild)
    Die Polizei sperrte die Autobahn Richtung München zwischenzeitlich voll. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 in der Nähe von Denkendorf ist der Pfosten eines Schildes abgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert worden. Zwei Autos wurden dadurch beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war eine 57 Jahre alte Autofahrerin nach dem Überholen eines Wohnmobils  aus ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen geraten. Ihr Auto legte den Beamten zufolge mehrere Hunderte Meter auf dem Grünstreifen zurück, riss den Pfosten ab und kam schließlich nach dem Zusammenstoß mit einer Lärmschutzwand zum Stehen.

    Die 57 Jahre alte Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt, ihr ein Jahr älterer Beifahrer habe sich selbstständig befreien können, hieß es. Beide wurden schwer verletzt. Gegen die 57-Jährige werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die A9 Richtung München war nach dem Unfall für 45 Minuten voll gesperrt. Der rechte Fahrstreifen konnte erst nach mehreren Stunden wieder freigegeben werden.

