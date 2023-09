63-Jähriger landet mit Ultraleichtflugzeug im Maisfeld

Ein 63-Jähriger ist mit einem Ultraleichtflugzeug in einem Maisfeld in Mittelfranken gelandet und hat sich dabei verletzt.

Kurz nach dem Start am Freitag in Ippesheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) habe der Motor zu stottern begonnen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin landete der 63-Jährige mit dem sogenannten Drachentrike in einem Maisfeld. Er kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

(dpa)