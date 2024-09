69-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 69-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Unterreit (Landkreis Mühldorf am Inn) noch an der Unfallstelle gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Dienstag auf einer Staatsstraße unterwegs, als eine 55-jährige Autofahrerin diese kreuzte. Der Motorradfahrer stieß in die rechte Seite des Autos. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes und Verständigung eines Rettungshubschraubers starb der 69-Jährige noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.