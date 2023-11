81-Jähriger fährt Polizist an und verletzt ihn schwer

Ein Polizeibeamter ist von dem Wagen eines 81 Jahre alten Autofahrers angefahren und schwer verletzt worden.

Der 33-Jährige und eine Kollegin hatten nach Angaben der Polizei am Dienstag einen verkehrswidrig geparkten Wagen auf einer Brücke in München kontrolliert. Als der Beamte die Straße betrat, wurde er von dem Auto des 81-Jährigen angefahren. Der Polizist kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Senior wurde leicht verletzt. Die Verkehrspolizei ermittelt.

(dpa)