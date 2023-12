83-jähriger Fußgänger von Lkw erfasst: Tödlich verletzt

Beim Überqueren einer Straße ist ein 83-jähriger Fußgänger in Burgthann (Landkreis Nürnberger Land) von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Bundesstraße 8 im Gemeindeteil Oberferrieden, wie die Polizei mitteilte.

Die Unfallaufnahme dauerte am Abend noch an. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass in die Ermittlungen ein Unfallsachverständiger eingebunden wird. Dieser nahm seine Arbeit am Abend auf. Die B8 blieb an dem betroffenen Abschnitt zunächst gesperrt.

(dpa)