90-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Sturz über Leitplanke

Ein 90-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Landshut ums Leben gekommen.

Er war am Sonntagnachmittag in Pfeffenhausen von der Straße abgekommen und über die Leitplanke auf ein Feld gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Fahrer wurde an der Unfallstelle reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er schließlich verstarb.

(dpa)