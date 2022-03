91-Jähriger bleibt mit Auto an Hauswand stecken

Ein 91-Jähriger hat mit seinem Auto einen Zaun durchbrochen und ist in Unterfranken zwischen einer Hecke und einer Hauswand steckengeblieben.

Der Senior hatte am Dienstag in Steinfeld (Landkreis Main-Spessart) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich zwischen Wand und Hecke verkeilt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weil er sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte, musste ihn die Feuerwehr bergen. Die Polizei geht davon aus, dass er die Pedale seines Wagens verwechselt hatte. Der Rentner blieb unverletzt, es entstand ein hoher Sachschaden.

