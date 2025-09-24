Unfall auf der A7 Richtung Ulm: Rechte Fahrspur wegen Bergungsarbeiten gesperrt

Auf der A7 Richtung Ulm ist es am Mittwochabend, 24. September, zu einem Unfall zwischen dem Kreuz Memmingen und Memmingen-Süd gekommen. Wie das Portal Bayerninfo.de berichtet, ist am Abend gegen 19.30 Uhr der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Bergungsarbeiten laufen. Wie es zu dem Unfall gekommen und was genau passiert ist, ist bislang unklar.

Unfall auf der A7: Warnung vor Aquaplaning

rt1 warnt derzeit vor Aquaplaning. Nach dem drastischen Wetterumschwung ist es in Bayern heute regnerisch. In einigen Landkreisen gelten Unwetterwarnungen.