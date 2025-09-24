Icon Menü
Unfall A7 bei Memmingen: Rechte Fahrspur wegen Bergungsarbeiten gesperrt

Verkehr

Unfall auf der A7 Richtung Ulm: Rechte Fahrspur wegen Bergungsarbeiten gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall auf der A7 bei Memmingen ist eine Fahrspur am Mittwochabend gesperrt. Durch den Regen gilt Aquaplaning-Gefahr.
Von Franziska Hubl
    Auf der A7 ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen.
    Auf der A7 ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Auf der A7 Richtung Ulm ist es am Mittwochabend, 24. September, zu einem Unfall zwischen dem Kreuz Memmingen und Memmingen-Süd gekommen. Wie das Portal Bayerninfo.de berichtet, ist am Abend gegen 19.30 Uhr der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Bergungsarbeiten laufen. Wie es zu dem Unfall gekommen und was genau passiert ist, ist bislang unklar.

    Unfall auf der A7: Warnung vor Aquaplaning

    rt1 warnt derzeit vor Aquaplaning. Nach dem drastischen Wetterumschwung ist es in Bayern heute regnerisch. In einigen Landkreisen gelten Unwetterwarnungen.

    0 Kommentare

