Acht Kilometer Stau nach LKW-Unfall auf der A8

Auf der A8 zwischen Sulzemoos und Dachau ist ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich bis 8 Uhr, zwei Fahrbahnstreifen sind gesperrt.

In der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr fuhr ein 73-jähriger Meringer mit seinem voll beladenen Lkw-Gespann auf der A8 Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau kam er laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und touchierte daraufhin die Leitplanke, bis er umkippte. Durch den Aufprall lösten sich die Holzstämme, die das Gespann geladen hatte, und verteilten sich auf der Fahrbahn. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro.

Bergungsarbeiten auf der A8 dauern voraussichtlich bis 8 Uhr

Die freiwilligen Feuerwehren Sulzemoos, Odelzhausen und Feldgeding, sowie die Autobahnplus Services GmbH waren zur Absicherung im Einsatz. Die Bergung wird voraussichtlich noch bis ca. 8 Uhr andauern. Der rechte und mittlere Fahrstreifen müssen hierzu gesperrt bleiben.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur Unfallursache geben können, sich unter der Telefonnummer 089/891180 zu melden. (AZ)