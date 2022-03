Alpenwanderer stürzt 20 Meter und verletzt sich schwer

Ein Rentner ist beim Bergwandern in den bayerischen Alpen 20 Meter tief abgestürzt und hat sich nach Angaben der Bergretter schwer an Kopf und Armen verletzt.

Ein Rentner ist beim Bergwandern in den bayerischen Alpen 20 Meter tief abgestürzt und hat sich nach Angaben der Bergretter schwer an Kopf und Armen verletzt. Der 83-jährige aus Reichenhall sei am Montagvormittag beim Abstieg vom schneebedeckten Dötzenkopf bei Bayerisch Gmain (Landkreis Berchtesgadener Land) offenbar ausgerutscht und einen Steilhang hinabgefallen, teilte der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes mit.

Einsatzkräfte der Bergwacht fanden den Verunglückten und ließen Notarzt und Notfallsanitäter an einem Tau zu ihm hinab. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann dann in ein Krankenhaus.

